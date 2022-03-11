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Путин одобрил идею отправки добровольцев на Украину

Путин одобрил идею отправки добровольцев на Украину

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности одобрил идею привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - сказал глава российского государства.

Далее президент обратил внимание на то, что  "западные спонсоры" не скрывают сбора наемников для участия в конфликте.

Кроме того, Путин выразил поддержку предложения главы Минобороны РФ  Сергея Шойгу передать в Донбасс трофейную технику западного производства, танки и стрелковое оружие.

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