Трюдо: НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба

11 мар. 11:41

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что НАТО не сможет ввести бесполетную зону на территории Украины, несмотря на просьбу Владимира Зеленского.

По его словам, с просьбой о закрытии неба обратился к нему сам Зеленский во время телефонного разговора.

Однако Трюдо отметил, что эта просьба не может быть выполнена из-за опасений альянса об обострении ситуации.

"Риск эскалации, риск распространения... втягивания НАТО в прямой конфликт, если мы отправим самолеты НАТО на Украину, чтобы они сбивали российскую авиацию. Мы можем сделать ужасно много и делаем все возможное. Но на это пойти не можем", - приводит слова премьера РИА Новости.