Жители Грузии скупают сахар, муку и крупы

11 мар. 11:39

В последние дни в магазинах Грузии наблюдается ажиотажный спрос на товары первой необходимости - сахар, соль, муку, крупы.

Население опасается, что продукты могут исчезнуть из продажи из-за событий на Украине, пишет Sputnik Грузия.

Пользователи соцсети Facebook выкладывают фото пустых полок в магазинах, такие публикации стимулируют местных жителей срочно оправиться в магазин, чтобы закупиться продуктами. В результате за несколько дней из магазинов исчез сахар, цена на муку и крупы взлетела.

Власти страны успокаивают граждан - поставки просто не успели за резко выросшим спросом, вскоре товары вернутся на полки, дефицит Грузии пока не грозит.