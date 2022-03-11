В московском метро пассажир упал под поезд

11 мар. 11:23

Утром в пятницу на станции "Черкизовская" Сокольнической линии московского метрополитена под поезд упал пассажир, сообщил "Интерфаксу" источник.

"По неустановленным причинам, в 10:35 под прибывающий поезд упал пассажир. Для его извлечения снято напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

В связи с ЧП прервано движение на участке "Бульвар Рокоссовского" - "Сокольники" по направлению в центр. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Метрополитен Москвы пока не дал официальных комментариев по факту инцидента.