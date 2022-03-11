Red Wings с 15 марта начнет летать между Москвой и Стамбулом

11 мар. 10:58

Российская авиакомпания Red Wings с 15 марта будет выполнять рейсы из Москвы в Стамбул.

"Авиакомпания Red Wings с 15 марта начнет полеты из Москвы (международный аэропорт "Домодедово") в Стамбул. Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - уточнили в компании.

Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям и застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями. Перевозчик сможет выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.

Билеты уже поступили в продажу, в настоящее время билет можно приобрести в рамках осенне-зимнего расписания– до 26 марта включительно.