Россия отменила ограничения на полеты в восемь стран

11 мар. 10:39

Россия снимает ограничения на полеты в Азербайджан, Иран, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, введенные из-за пандемии коронавируса.

"9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства РФ сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", - сообщает Росавиация.

Полеты будут осуществляться на взаимной основе. Авиакомпаниям необходимо соблюдать положения санитарного постановления "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".