Россияне доверились Путину на 75%

11 мар. 10:31

По данным опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", более половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) испытывают к нему доверие.

Не удовлетворены работой российского лидера оказались 13%, а 11% - затруднились с ответом.

Также 75% респондентов признались, что доверяют президенту, противоположного мнения придерживаются 16% опрошенных, а 9% — затруднились с ответом.

Опрос был проведен среди россиян старше 18 лет 4-6 марта 2022 года методом интервью по месту жительства респондента.