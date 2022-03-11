Севшее на мель судно перекрыло Дарданеллы

11 мар. 10:26

В настоящее время пролив Дарданеллы закрыт для движения судов. Это связано с тем, что одно из суден село на мель, говорится в распространенном 11 марта заявлении Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Из-за того, что судно "Капитан Ширягин" село на мель, администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу Чанаккале. В соответствии с должностными инструкциями были даны указания для спасения судна", - приводит сообщение РИА Новости.