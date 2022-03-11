СМИ: небо на юге России останется закрытым до 20 марта

11 мар. 10:12

Закрытие воздушного пространства на юге России решено продлить до 20 марта, об этом сообщил ТАСС источник в Минтрансе.

По словам собеседника агентства, авиавласти России продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта, 3:45 мск.

На Кубани уже объявили о продлении ограничения. "По решению авиационных властей, временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Краснодар и Анапа продлено до 03:45 20 марта 2022 года. Зона для полетов в северо-западной части Краснодарского края признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров", - информирует оператор кубанских аэропорт "Аэродинамика".

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов 24 февраля в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники.