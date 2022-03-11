Стало известно, куда россияне поедут на майские праздники

11 мар. 10:03

Самыми популярными направлениями среди россиян на майские праздники стали Кубань и Крым, пишет ТАСС по информации туроператоров.

"На майские праздники по России традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград, Кавказские Минеральные Воды и экскурсионные туры", - говорится в сообщении компании "Русский экспресс".

Отмечается, что на майские пока забронировано немного туров, глубина продаж небольшая. Ожидается, что спрос вырастет после запуска 15 марта нового этапа программы туристического кешбэка.

Туроператор "Дельфин" сообщил, что наиболее популярны туры в Краснодарский край, Крым, Кавминводы, речные круизы и Калининград.

Клиенты "Интуриста" на майские собираются в Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Калининград и Казань, а также в Турцию, ОАЭ, на Шри-Ланку. Спрос на туры в Крым может восстановиться после появления новостей о восстановлении авиасообщения с аэропортом Симферополя, отметили в компании.

По итогам прошлой недели продажи туров упали "драматически", до уровня, который наблюдался в разгар пандемии весной 2020 года.