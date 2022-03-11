Все ограничения по COVID-19 отменены в Чечне

11 мар. 9:51

Глава Чечни Рамзан Кадыров снял все коронавирусные ограничения в республике.

"Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19", - объявил Кадыров в Instagram.

Он также выразил благодарность оперштабу Чечни, Минздраву республики, а также "все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19 за их неустанный труд".