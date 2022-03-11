Пропаганда терроризма лишила жителя Узбекистана гражданства РФ

11 мар. 9:25

В Кургане полиция лишила российского гражданства жителя Узбекистана за призывы в соцсетях к участию в деятельности запрещенных в России террористических организаций, сообщает пресс-служба УМВД Курганской области.

"Гражданин Республики Узбекистан приобрел гражданство Российской Федерации в 2017 году. Позднее, находясь в Кургане, разделяя взгляды участников признанной террористической и запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ, он разместил в социальной сети "ВКонтакте" видеозаписи и аудиозапись, содержащие признаки пропаганды терроризма, а также призывов к участию в деятельности запрещенных в России организаций и оправдания их деятельности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полиция аннулировала решение о приеме узбекистанца в гражданство России "на основании части 2 статьи 22 Федерального закона "О гражданстве РФ", а также изъяла российский паспорт. "Он подлежит убытию с территории России", - добавили в пресс-службе.