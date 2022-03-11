Армянские боевики перешли к постоянным обстрелам Карабаха

11 мар. 9:41

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что минувшей ночью позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу на пяти направлениях.

Обстрелы велись с 19:45 10 марта до 08:35 11 марта. "Позиции нашей армии в направлении Физулинского, Ходжавендского, Агдамского и Ходжалинского районов были обстреляны членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из огнестрельного оружия различного калибра", - информирует ведомство.

Также ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении со стороны Басаркечарского района Армении.

Азербайджанские военнослужащие приняли адекватные меры реагирования по указанным направлениям, потерь в личном составе и технике в рядах азербайджанской армии нет.

В настоящее время обстановка в этих районах стабильная и контролируется подразделениями азербайджанской армии.

Обстрелы позиций азербайджанской армии ведутся на протяжении всей недели. В понедельник огонь был открыт на Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжалинском, Кельбаджарском направлениях. Во вторник обстрелы велись Агдаме и Нахчыване, затем армянские боевики обстреливали Ходжалы и Геранбой. Накануне обстрелам снова подвергся Агдамский район.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 7 марта дал поручение по немедленному адекватному реагированию на возможные провокации в отношении азербайджанских подразделений.