В банках Казахстана начался дефицит наличных долларов

11 мар. 9:23

Многие банки в Казахстане фиксируют дефицит наличных долларов США, об этом агентству "Интерфакс-Казахстан" рассказал источник в банковских кругах.

"В Казахстане наблюдается дефицит наличных долларов. Во многих банках нет наличных долларов. Это связано с увеличением срока доставки наличной валюты в Казахстан из других стран. Полеты рейсовых самолетов тоже стали более долгими в облет Украины и России", - поделился он.

Собеседник агентства считает, что дефицит наличной валюты в республике - "временное явление". ЦБ Казахстана и частные банки в настоящее время перестраивают логистику, чтобы ускорить время доставки долларов из-за рубежа.