Как отменят масочный режим в РФ?

11 мар. 9:13

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов, говоря о том, как в РФ будет отменяться масочный режим, отметил, что прекращение действий ограничений начнется, когда эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется, а сам процесс отмены требования носить маски будет происходит поэтапно.

"Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях", - поделился парламентарий в беседе с радио Sputnik.