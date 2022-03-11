Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

11 мар. 8:45

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил о том, что настоящая весна не придет в толичный регион до 15-20 марта. В это время столица будет находиться в плену холодного антициклона. "До середины месяца нас ждет малооблачная погода с небольшим количеством снега", - приводит слова собеседника "Вечерняя Москва".

По его словам, температурный фон начнет меняться 15 марта, днем столбики термометров поднимутся до +3-5°C, однако ночью еще будут небольшие отрицательные значения.