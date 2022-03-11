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Евросоюз призвал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины

Евросоюз призвал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины

Главы государств и правительств Евросоюза заявили о необходимости обеспечения безопасности ядерных объектов Украины в свете российской военной операции в этой стране.

"Мы призываем незамедлительно обеспечить надежность и безопасность украинских ядерных объектов с помощью Международного агентства по атомной энергии", - приводит заялвнеие европейских лидеров РИА Новости.

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация со связью с Чернобыльской и Запорожской АЭС деградирует, что это вызывает беспокойство.

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