Евросоюз призвал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины

11 мар. 8:25

Главы государств и правительств Евросоюза заявили о необходимости обеспечения безопасности ядерных объектов Украины в свете российской военной операции в этой стране.

"Мы призываем незамедлительно обеспечить надежность и безопасность украинских ядерных объектов с помощью Международного агентства по атомной энергии", - приводит заялвнеие европейских лидеров РИА Новости.

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация со связью с Чернобыльской и Запорожской АЭС деградирует, что это вызывает беспокойство.