Казахстанская Air Astana приостанавливает рейсы в Россию

11 мар. 8:05

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", - сообщает воздушная гавань.

Уточняется, что приостановка рейсов связана с решением этих вопросов с правительством республики для скорейшего восстановления перелетов.