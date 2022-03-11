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Казахстанская Air Astana приостанавливает рейсы в Россию

Казахстанская Air Astana приостанавливает рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", - сообщает воздушная гавань.

Уточняется, что приостановка рейсов связана с решением этих вопросов с правительством республики для скорейшего восстановления перелетов.

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