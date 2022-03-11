Россиянам предложат национальное меню взамен McDonald’s

11 мар. 7:55

Президент Национальной ассоциации кулинаров России Анна Жукова сообщила о том, что российские повара готовы разработать меню с технологическими картами на основе традиционных русских рецептов для использования в работе сетевых заведений общепита, которые смогли бы заменить закрывшиеся в стране рестораны McDonalds.

По ее словам, меню будет создано в течение трех месяцев, так как на протяжении последних лет специалисты уделяли большое внимание изучению и популяризации традиционной русской кухни, поэтому многие рецепты необходимо будет лишь доработать, передает ТАСС.