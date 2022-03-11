Польша планирует заменить российскую нефть ближневосточной

11 мар. 3:47

Руководство Польши собирается обсуждать на Ближнем Востоке вопросы поставок в республику нефти, чтобы заменить поставки энергоносителей из России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я собираюсь отправиться на Ближний Восток, чтобы там вести переговоры о получении нефти с Ближнего Востока. Мы хотим заменить российские энергоносители", - цитирует главу правительства ТАСС.

По мнению властей Польши, странам Европы необходимо постепенно отказаться от угля, нефти и газа из России. Варшава также выступает за введение максимально возможных санкций в отношении России и их распространение на всех крупных российских бизнесменов.