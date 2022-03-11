Промышленные предприятия Ставрополья получат отсрочку по субсидиям

11 мар. 6:05

Промышленные компании и индивидуальные предприниматели, чей бизнес пострадал от санкций, получат отсрочку по субсидиям, говорится в постановлении, утвержденном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Уточняется, что сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года, продлили до 12 месяцев.

По словам главы Ставропольского края Владимира Владимирова, в регионе это мерой поддержки смогут воспользоваться десять предприятий. В настоящее время ведется проработка краевых механизмов господдержки предприятий и организаций в условиях западных санкций. Например, льготная система займов: кредитные ставки остаются прежними – на уровне 1-3%.