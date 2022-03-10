Главгосэкспертиза одобрила проект аэровокзала в Грозном

10 мар. 23:40

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Грозный (Северный). Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В соответствии с этими документами, новые сооружения появятся на свободной от застройки западной части аэропорта.

Планируется построить здание аэровокзала общей площадью 40,045 тыс кв м, здания службы наземного обслуживания самолетов, блочно-модульной котельной, насосной станции, трансформаторной подстанции и других объектов и коммуникаций.

Кроме того, в составе комплекса будут привокзальная площадь, стоянка легковых машин и автомобильные проезды. Для финансирования предполагается привлечь средства инвесторов.

