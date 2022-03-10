Россияне останутся без Bounty, Snickers, Mars и Twix

10 мар. 23:50

Американская компания Mars, являющаяся одним из крупнейших производителей продуктов питания и кормов для домашних животных в России и странах СНГ, приняла решение приостановить работу на территории РФ и прекратить импорт и экспорт своей продукции.

"Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из России. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Беларуси будут приостановлены", - сказано в заявлении компании.

Таким образом, в скором времени с российского рынка пропадут: батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, конфеты Коркунов и Buckwood, жевательная резинка Orbit и конфеты Skittles, шоколад Dove, корма для домашних животных Whiskas, Pedigree, Royal Canin, а также пищевые товары под торговыми марками Uncle Ben's, Dolmio,