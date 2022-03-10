Turkish Airlines вводит ограничения на продажу билетов для россиян

10 мар. 23:28

С 10 марта авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта будет продавать билеты россиянам с заездом в третьи страны только в случае, если начальной или конечной точкой путешествия является Россия, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что "турецкая авиакомпания вводит ограничения для россиян не потому, что присоединяется к западным санкциям", а в связи с тем, что блокировка российских карт Visa и Mastercard, создали ей проблемы в прохождении платежей от россиян.

"Компания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. При этом выписан должен быть единый билет на все сегменты, то есть, например, Москва – Стамбул – Мале. Оформить билет без российского участка нельзя", - уточнили в АТОР.

Перевозка Turkish Airlines между Россией и Турцией остается без изменений. "То есть по-прежнему россиянам можно купить все такие билеты с одним сегментом: Санкт-Петербург – Стамбул (или наоборот). По-прежнему можно лететь из России в третьи страны через Турцию с единым "сквозным" билетом на все сегменты полета и с таким же билетом возвращаться в Россию с пересадкой в Турции", - говорится в сообщении.

Россияне не могут приобрести отдельный билет на самолет Turkish Airlines из Турции в другие страны, например недоступны для граждан России билеты Стамбул – Нью-Йорк или Стамбул – Мале, Мадрид – Стамбул – Мадрид.

Срок действия данного ограничения не называется.