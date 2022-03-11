ОАЭ запутали нефтяной рынок на фоне вероятного падения российских поставок 

Противоречивые комментарии Объединенных Арабских Эмиратов, третьего производителя среди членов ОПЕК, в отношении того, поддерживают ли они увеличение добычи или нет, спровоцировали волатильность на нефтяных рынках. Страны-импортеры, в свою очередь, ищут возможность компенсировать сокращающиеся российские поставки.

Metro.us отмечает, что в среду посол ОАЭ в Вашингтоне, Юсеф Аль Отайба, написал на официальной странице посольства в Twitter, что Абу-Даби приветствует увеличение производства и будет способствовать тому, чтобы ОПЕК рассмотрел возможность наращивания добычи. Однако источник из ОАЭ, знакомый с вопросом, в четверг сообщил, что государство Персидского залива не собирается в одностороннем порядке увеличивать производство и остается приверженным политике ОПЕК+.

ОПЕК+, куда входят страны-члены картеля, а также Россия и другие нефтедобывающие страны, договорились постепенно увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно. Группа отказалась нарастить темпы производства в связи с ростом цен на фоне российской операции на Украине.

Комментарий посла ОАЭ в Twitter был расценен как изменение позиции страны, в результате, в среду нефть марки Brent подешевела на 13%, торговавшись на уровне $111,14 за баррель и зафиксировав, таким образом, самый значительный дневной спад с первых дней пандемии COVID-19, начавшейся в 2020 году.

Однако последовавшие разъяснения от источника из ОАЭ о том, что позиция страны осталась неизменной, привели к тому, что нефть отыграла свое падение в четверг, подорожав до $116 за баррель.

ОАЭ и соседняя Саудовская Аравия - немногие из стран-членов ОПЕК, у которых есть возможность нарастить производство и потенциально нивелировать потери, спровоцированные сокращением российских либо каких-либо других поставок. Эмиратский источник, говоря на условиях анонимности, сообщил, что страна придерживается позиции ОПЕК+ и только министр энергетики отвечает за нефтяную политику.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что высоко оценивает усилия ОПЕК+ по стабилизации рынка. Саудовская Аравия воздержалась от комментариев, а Ирак сообщил, что не видит необходимости в увеличении объемов добычи. Государственная нефтяная компания Ирака SOMO считает ежемесячное наращивание производства в рамках ОПЕК+ достаточным для предотвращения любого потенциального дефицита на рынке, поскольку спрос и предложение сбалансированы достаточно хорошо.

При этом добыча в ряде стран, в частности среди африканских производителей из группы ОПЕК+, не соответствует заявленным нормам из-за низкого уровня инвестиций и других факторов.