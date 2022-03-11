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ОАЭ запутали нефтяной рынок на фоне вероятного падения российских поставок 

Metro.us
ОАЭ запутали нефтяной рынок на фоне вероятного падения российских поставок 

Противоречивые комментарии Объединенных Арабских Эмиратов, третьего производителя среди членов ОПЕК, в отношении того, поддерживают ли они увеличение добычи или нет, спровоцировали волатильность на нефтяных рынках. Страны-импортеры, в свою очередь, ищут возможность компенсировать сокращающиеся российские поставки.

Metro.us отмечает, что в среду посол ОАЭ в Вашингтоне, Юсеф Аль Отайба, написал на официальной странице посольства в Twitter, что Абу-Даби приветствует увеличение производства и будет способствовать тому, чтобы ОПЕК рассмотрел возможность наращивания добычи. Однако источник из ОАЭ, знакомый с вопросом, в четверг сообщил, что государство Персидского залива не собирается в одностороннем порядке увеличивать производство и остается приверженным политике ОПЕК+. 

ОПЕК+, куда входят страны-члены картеля, а также Россия и другие нефтедобывающие страны, договорились постепенно увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно. Группа отказалась нарастить темпы производства в связи с ростом цен на фоне российской операции на Украине.

Комментарий посла ОАЭ в Twitter был расценен как изменение позиции страны, в результате, в среду нефть марки Brent подешевела на 13%, торговавшись на уровне $111,14 за баррель и зафиксировав, таким образом, самый значительный дневной спад с первых дней пандемии COVID-19, начавшейся в 2020 году. 

Однако последовавшие разъяснения от источника из ОАЭ о том, что позиция страны осталась неизменной, привели к тому, что нефть отыграла свое падение в четверг, подорожав до $116 за баррель. 

ОАЭ и соседняя Саудовская Аравия - немногие из стран-членов ОПЕК, у которых есть возможность нарастить производство и потенциально нивелировать потери, спровоцированные сокращением российских либо каких-либо других поставок. Эмиратский источник, говоря на условиях анонимности, сообщил, что страна придерживается позиции ОПЕК+ и только министр энергетики отвечает за нефтяную политику. 

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что высоко оценивает усилия ОПЕК+ по стабилизации рынка. Саудовская Аравия воздержалась от комментариев, а Ирак сообщил, что не видит необходимости в увеличении объемов добычи. Государственная нефтяная компания Ирака SOMO считает ежемесячное наращивание производства в рамках ОПЕК+ достаточным для предотвращения любого потенциального дефицита на рынке, поскольку спрос и предложение сбалансированы достаточно хорошо. 

При этом добыча в ряде стран, в частности среди африканских производителей из группы ОПЕК+, не соответствует заявленным нормам из-за низкого уровня инвестиций и других факторов.

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