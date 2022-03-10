Лавров и Байрамов обсудили запуск процесса делимитации границы Азербайджана и Армении

10 мар. 22:57

В четверг, 10 марта, на полях Анталийского дипломатического форума состоялась встреча министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

В ходе беседы стороны обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в частности касающихся запуска процесса делимитации азербайджано-армянской границы, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, а также решения гуманитарных задач.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что собеседники условились вести дело к скорейшему проведению второго заседания консультативной региональной платформы "3+3".

Помимо этого, Лавров и Байрамов поговорили о дальнейших шагах по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном, подписанной 22 февраля 2022 года лидерами двух стран в ходе официального визита в Россию президента Азербайджана Ильхама Алиева.