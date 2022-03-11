Турция может оказаться лучшим вариантом для транзита средиземноморского газа в Европу

Наиболее целесообразный вариант транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Европу подразумевает использование турецких трубопроводов, считает старший научный сотрудник израильского Института стратегических исследований и бывший посол Израиля в ЕС Одед Эран, пишет турецкая "Сабах".

"Различные конфликты, в том числе длившаяся 12 лет напряженность между Турцией и Израилем, помешали изучению этого варианта и заставили Израиль искать альтернативы", - сказал Эран Анатолийскому агентству. Однако он отметил, что в результате специальной военной операции России на территории Украины и введения санкций против Москвы такой вариант снова возник, и переговоры между президентами Турции и Израиля вполне могут дать толчок внимательному изучению этой возможности.

Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Анкару с государственным визитом в среду – это первая за полтора десятилетия поездка израильского президента в Турцию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заметил, что этот "исторический" визит станет "поворотным моментом" в отношениях двух стран, и что Анкара готова к сотрудничеству с Израилем в энергетическом секторе. Признавая, что совокупные доступные объемы газа из Израиля и Египта сами по себе недостаточны, чтобы заместить российский на европейском рынке, Эран сказал, что страны тем не менее могут помочь справиться с резким дефицитом газа.

Визит Ицхака Герцога рассматривается как шаг к переходу от периода напряженности к улучшению двусторонних отношений. Эрдоган подчеркнул, что их общая с Израилем цель - "возродить политический диалог на основе общих интересов и уважения взаимных чувств". Он подчеркнул важность энергетической безопасности в связи с последними событиями в регионе и призвал к сотрудничеству в энергетических проектах. Думаю, что это даст возможность возродить начатое ранее сотрудничество в сфере энергетики", - добавил Эрдоган, имея в виду деятельность турецких судов для буровых работ и сейсмических исследований в Средиземном и Черном морях.

Ранее Израиль вел переговоры об экспорте газа в Турцию, но они не увенчались успехом. При этом Эран поставил под сомнение политическую и экономическую осуществимость совместного проекта газопровода между Турцией и Израилем, учитывая региональные риски. "Коммерческие структуры должны быть защищены от политических рисков в регионе, где существует возможность эскалации нескольких конфликтов, им необходимо гарантировать своевременную окупаемость их инвестиций. Это сложные вопросы, и на ряд политических препятствий нет простых ответов", - предупредил он. Но в отношении роли Турции как связующего звена между Восточным Средиземноморьем и Северной Африкой, которые, по мнению эксперта, обладают огромным потенциалом для развития солнечной энергетики, эксперт питает больше оптимизма.

Эран также призвал к сотрудничеству между Турцией и газодобывающими странами Восточного Средиземноморья для продвижения "голубого" водорода в качестве энергетического ресурса, который может использоваться на протяжении 30-40 лет до полного перехода на возобновляемые источники энергии. "Голубой" водород получают из природного газа в процессе паровой конверсии метана.

Препятствия можно преодолеть

Эксперт по энергетике и региональной геополитике Майкл Танчум из вашингтонского Института Ближнего Востока также поддержал коммерческую целесообразность транспортировки израильского газа в Турцию для внутреннего использования и экспорта в Европу. Ранее Эрдоган заявлял, что две страны могли бы сотрудничать по поставкам израильского природного газа в Европу, возобновив обсуждение идеи, впервые высказанной более 20 лет назад.

Планы строительства подводного трубопровода для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Кипр и Грецию в Европу, в обход Турции, застопорились после того, как в январе Соединенные Штаты выразили опасения по поводу его экономической жизнеспособности и проблем, связанных с экологией. Эрдоган тогда заявил, что США отказались от своей поддержки проекта, поскольку проект строительства газопровода не реализуем, заметив, что такой проект "не может быть реализован без Турции".

Танчум выразил уверенность, что политические препятствия для строительства нового газопровода можно преодолеть: "Технические вопросы, связанные со строительством подводного трубопровода, также, вероятно, решаемы. С учетом того, что события на Украине сосредоточили внимание на безотлагательной необходимости природного газа, в сочетании с недавними усилиями Турции по сближению с Израилем и другими ближневосточными игроками, прежние политические препятствия могут быть устранены".

Майкл Танчум думает, чтобы транспортировка "зеленого" водорода, полученного из возобновляемых источников энергии без углекислого газа в качестве побочного продукта и считающегося самым экологичным вариантом, может осуществляться по израильско-турецкому трубопроводу. Он также предположил, что энергия из возобновляемых источников, вырабатываемая в Израиле и соседних странах, таких как Иордания, может отправляться в Турцию.

"Таким образом, трубопровод также может стать началом развития более широкого сотрудничества в Восточном Средиземноморье в рамках регионального развития возобновляемых источников энергии", - заключил эксперт.