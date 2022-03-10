Минобороны: ежедневно в одностороннем порядке будут открываться гуманитарные коридоры в сторону России

10 мар. 23:11

Российская сторона намерена каждый день без согласований открывать гуманитарные коридоры из районов Украины, где проводится специальная военная операция.

"Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10:00, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной", - сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что на территориях, которые находятся под контролем ВС РФ, гарантируется безопасность. "Просим Международный комитет Красного Креста и ООН на местах плотно работать с украинскими властями для информирования населения Украины об этой российской инициативе", - добавил Мизинцев.