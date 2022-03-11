"Чукотка. Точка отсчета" в Музее Востока

В Государственном музее Востока открылась выставка ”Чукотка. Точка отсчета”. Представленные здесь фотографии – живописные, динамичные, наполненные глубоким внутренним содержанием. Это попытка создать художественные образы, которые помогают понять самобытность народов Чукотки, призывают относиться с уважением к многовековым традициям оленеводов и морских арктических зверобоев.

В экспозиции представлено 70 работ фотохудожника Иды Таубе и 30 произведений чукотского искусства из ее коллекции.

"За моей спиной находится фрагмент праздника Эракор. Это праздник оленных людей, - рассказывает Ида Таубе. - Это фестиваль, в рамках которого проводятся не только соревнования между оленьими упряжками, но ярмарка изделий народных мастеров, фольклорный праздник, состязание традиционных спортивных умений. И если Эракор - это праздник оленных людей, то Берингия - праздник морских охотников, которые также умеют состязаться. Они делают это именно на таких традиционных байдарках, которые создаются только на Чукотке".

Куратор выставки, филолог, критик, специалист в области изобразительного искусства и гендерных исследований Людмила Бредихина объясняет: "Здесь некоторая контаминация музейной выставки и мастерской работы художницы. Есть локальная точка отсчета, и дальше идет нащупывание границ между любительской и профессиональной съемкой, между жанровой и классической фотографией. Эти все сюжеты были крайне интересны".

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса говорит, что в фондах Музея Востока хранится десять тысяч экспонатов с Чукотки. Даже в постоянной экспозиции есть чукотские предметы… Эта выставка замечательная. Здесь представлены фотографии, на которых люди Чукотки, старые, молодые, дети; национальные костюмы, национальные украшения. Думаю, что эта выставка вызовет интерес, ведь искусство народов Севера всегда привлекательно".

Выставка продлится до 3 апреля.