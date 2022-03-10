Эрдоган: для Турции важно быть посредником между Россией и Украиной

10 мар. 22:11

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в четверг президенту США Джо Байдену, что для Анкары важно выступить посредником между Россией и Украиной.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия по достижению политического решения между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что для Турции важно иметь возможность вести переговоры с обеими сторонами и быть посредником в поиске решения [ситуации] в случае углубления кризиса", - сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Кроме того, президент Турции указал на важность встречи глав МИД России и Украины для прямого диалога друг с другом в Анталье. По словам Эрдогана, "организация даже их встречи является победой дипломатии".

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу состоялась в четверг на полях дипломатического форума в Анталье.