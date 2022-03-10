Страны G7 обсудят ситуацию на энергетическом рынке и повышение цен на электроэнергию и газ

10 мар. 21:59

В четверг, 10 марта, министры энергетики стран "Большой семерки" (G7) обсудили по видеосвязи ситуацию на энергетическом рынке и повышение цен на электроэнергию и газ. Об этом сообщили в министерстве по делам экономики и защиты климата Германии.

"Подключившийся из Киева министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал о новых вызывающих тревогу событиях. Он дал ясно понять, что снабжение электроэнергией и газом во многих частях Украины заметно ухудшилось и что инфраструктуре каждый день наносится ущерб", - рассказали в ведомстве.

Там сообщили, что Галущенко также призвал оказать поддержку Украине в вопросах энергоснабжения.

В свою очередь, германский министр Роберт Хабек отметил в своем выступлении, что Европе нужно снизить большую зависимость от поставок ископаемых ресурсов из России. По его словам, необходимо ускорить реализацию энергетической реформы с целью усиления энергетического суверенитета и энергобезопасности.

В Минэкономики ФРГ сообщили, что 25-27 мая в Берлине пройдет встреча министров энергетики, по защите климата и охране окружающей среды G7, на которой будут прорабатываться пункты совместного заявления.