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Абрамовича могут лишить гражданства Португалии

Абрамовича могут лишить гражданства Португалии

Российский миллиардер Роман Абрамович может лишиться португальского гражданства.

Данный вопрос будет рассмотрен в ходе расследования, начатого прокуратурой Португалии, пишет агентство Reuters.

Напомним, Роман Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года благодаря закону, вступившему в силу в 2015 году и позволяющему получить португальское гражданство потомкам сефардских евреев, которых изгнали из страны в конце XV века. Данное правило критикуют активисты и политические деятели. По их словам, олигархи из разных

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