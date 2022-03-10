Пакистан и Азербайджан свяжут прямые авиарейсы 

10 мар. 21:34

Начинается выполнение прямых авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном, проинформировал посол Пакистана в Баку Билал Хайе.

Первый самолет из Пакистана приземлится в столице Азербайджана 16 марта. Рейсы будут выполняться два или три раза в неделю.

По словам дипломата, авиасообщение будет способствовать налаживанию деловых связей между бизнесменами обеих стран, а также улучшению торговли.

"С 16 марта будут выполняться авиарейсы из пакистанского города Лахор в Баку. Затем самолет вылетит из Баку в Карачи (Пакистан), оттуда в Лахор, а из Лахора - обратно в Баку", - сказали в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Sputnik Азербайджан.