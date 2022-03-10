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Пакистан и Азербайджан свяжут прямые авиарейсы 

Пакистан и Азербайджан свяжут прямые авиарейсы 

Начинается выполнение прямых авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном, проинформировал посол Пакистана в Баку Билал Хайе. 

Первый самолет из Пакистана приземлится в столице Азербайджана 16 марта. Рейсы будут выполняться два или три раза в неделю. 

По словам дипломата, авиасообщение будет способствовать налаживанию деловых связей между бизнесменами обеих стран, а также улучшению торговли. 

"С 16 марта будут выполняться авиарейсы из пакистанского города Лахор в Баку. Затем самолет вылетит из Баку в Карачи (Пакистан), оттуда в Лахор, а из Лахора - обратно в Баку", - сказали в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Sputnik Азербайджан. 

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