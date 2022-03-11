В Ингушетии рассказали, как будут бороться с ростом цен на продукты 

11 мар. 0:28

В крупных районах Ингушетии организуют еженедельные ярмарки для реализации продуктов первой необходимости по низким ценам от местных производителей, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

"По поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова с целью стабилизации цен на продукты первой необходимости в городах и районах республики будут проходить еженедельные продовольственные ярмарки, организованные министерством сельского хозяйства и продовольствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ярмарках будет представлена продукция местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных.

Первая ярмарка пройдет 12 марта на площадке напротив рынка "Магас", недалеко от въездной арки "Аланские ворота".