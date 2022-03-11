"Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" открыли  прямое бронирование отелей 

11 мар. 5:25

Горнолыжные курорты, находящиеся под управлением компании "Кавказ.РФ", перешли на прямое бронирование отелей после ухода с рынка международных сервисов, информирует пресс-служба АО "Кавказ.РФ".

"После ухода с российского рынка международных систем бронирования жилья Booking.com и Airbnb.com горные курорты под управлением Минэкономразвития РФ предлагают гостям и отельерам свои официальные страницы в качестве платформы поиска и продаж. На страницах "Архыза", "Эльбруса" и "Ведучи" в разделах о проживании находятся списки гостиниц, открытых как на территории курортов, так и рядом с ними. В разделе информации указаны контактные данные, по которым можно сделать бронирование напрямую", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сайте курорта "Эльбрус" можно забронировать самый высокогорный приют в стране на высоте 3 912 м над уровнем моря. Более того, до конца марта действует скидка 10% на проживание с 1 апреля по 10 июня, а на сайте курорта "Архыз" доступно бронирование лодж-пансионата, который предлагает скидку 20% семьям с детьми с 26 марта по 10 апреля.

Кроме того, отмечается, что "Кавказ.РФ" также приглашает отели присоединиться к программе прямого бронирования через официальные сайты курортов.