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"Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" открыли  прямое бронирование отелей 

&quot;Архыз&quot;, &quot;Эльбрус&quot; и &quot;Ведучи&quot; открыли  прямое бронирование отелей 

Горнолыжные курорты, находящиеся под управлением компании "Кавказ.РФ", перешли на прямое бронирование отелей после ухода с рынка международных сервисов, информирует пресс-служба АО "Кавказ.РФ". 

"После ухода с российского рынка международных систем бронирования жилья Booking.com и Airbnb.com горные курорты под управлением Минэкономразвития РФ предлагают гостям и отельерам свои официальные страницы в качестве платформы поиска и продаж. На страницах "Архыза", "Эльбруса" и "Ведучи" в разделах о проживании находятся списки гостиниц, открытых как на территории курортов, так и рядом с ними. В разделе информации указаны контактные данные, по которым можно сделать бронирование напрямую", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что на сайте курорта "Эльбрус" можно забронировать самый высокогорный приют в стране на высоте 3 912 м над уровнем моря. Более того, до конца марта действует скидка 10% на проживание с 1 апреля по 10 июня, а на сайте курорта "Архыз" доступно бронирование лодж-пансионата, который предлагает скидку 20% семьям с детьми с 26 марта по 10 апреля. 

Кроме того, отмечается, что "Кавказ.РФ" также приглашает отели присоединиться к программе прямого бронирования через официальные сайты курортов.

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