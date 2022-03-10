Путин поручил с 1 мая возобновить программу детского туристического кешбэка

10 мар. 21:24

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству труда и социальной защиты в этом году повторить программу детского туристического кешбэка.

"В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, там не больше, по-моему, 20 тыс руб. И этой льготой воспользовались семьи, где проживают 400 тыс детей. Я прошу вас проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая", - сказал президент.

Соответствующее поручение дано на совещании с членами правительства РФ.