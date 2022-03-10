Встреча Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжалась четыре часа

10 мар. 20:34

В Анкаре состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча двух лидеров продолжалась более четырех часов.

Стороны отметили, что с подписанием Шушинской декларации и ратификацией данного документа в парламентах обеих стран азербайджано-турецкие братские и дружеские отношения получили еще большее развитие на основе союзничества.

Президенты обменялись мнениями о перспективах нормализации связей между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период и отметили значение открытия Зангезурского коридора, а также прокладки железнодорожной линии Карс-Нахчыван.

В ходе встречи была подчеркнута важность выполнения Арменией всех положений, закрепленных в трехстороннем Заявлении. Также состоялось обсуждение на тему контактов делегаций Турции и Армении.

Стороны затронули сотрудничество между Баку и Анкарой в энергетической сфере, в этом контексте было отмечено успешное функционирование Южного газового коридора, обсуждены возможности увеличения поставок через этот коридор газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Лидеры обсудили вопрос о прокладке газопровода Ыгдыр-Нахчыван, в бюджете Азербайджана предусмотрены инвестиции.

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями о дальнейшем расширении торгово-экономических связей двух стран.

Отмечено успешное продолжение сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в том числе в области военного обучения и образования, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о событиях в Украине, были высоко оценены усилия Турции и Азербайджана, а также личные усилия Эрдогана, направленные на скорейшую нормализацию ситуации.

В заключение стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-турецких союзнических связей.

Ильхам Алиев пригласил турецкого коллегу посетить с визитом Азербайджан.

Рабочий визит президента Азербайджана в Турцию завершился.