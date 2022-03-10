Правительство намерено не допустить роста инфляции в России, но…

10 мар. 20:19

Министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости координации действий, чтобы не допустить роста инфляции в России.

"Будем координировать наши действия в бюджетной сфере с Центральным банком: важно не допустить раскрутки инфляции", - сказал Силуанов.

По его словам, главным приоритетом для бюджета сейчас является исполнение социальных обязательств - выплата пенсий, пособий, обеспечение лекарствами.

При этом аналитики, опрошенные Центробанком в ходе ежемесячного опроса, считают что в 2022 году инфляция в России может составить 20%, а ВВП упасть на 8%.

Меры, принимаемые ЦБ и правительством направлены на то, "чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции", рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.