Китай смягчает удар, который западные санкции наносят российской экономике

Китай удвоит разрешенный валютный диапазон между юанем и российским рублем, чтобы увеличить двустороннюю торговлю. Решение было принято, когда российская экономика пострадала от западных санкций, введенных после начала операции на Украине.

Как отмечает Financial Times, сегодня представители китайской Системы торговли иностранной валютой (CFETS) сообщили, что ”в соответствии с требованиями рынка” ежедневный торговый коридор для обменного курса юаня по отношению к рублю будет удвоен. Таким образом валютные обмены будут разрешены в диапазоне до 10% (по сравнению с 5% ранее) от средней точки, установленной Центральным банком Китая.

CFETS заявила, что новый торговый коридор начнет действовать завтра с одобрения Народного банка Китая и Государственного управления валютного контроля.

Китай отказался от введения санкций против России, когда западные страны применили целый арсенал экономических ограничений из-за операции РФ на Украине. Россия - главный экспортер нефти и природного газа в Пекин. С тех пор как в 2014 году против России впервые были введены санкции за присоединение Крыма, оба государства предприняли ряд значительных шагов по дедолларизации двусторонней торговли.

По словам аналитиков, изменение торгового коридора - практический шаг с целью поддержки торговли между Китаем и Россией на фоне волатильности рубля, который в этом году упал примерно на 36% по отношению как к доллару, так и к юаню. Китайская валюта остается стабильной, а курс составляет 6,3 юаня к доллару.

”Решение пойдет на пользу торговле и улучшит рыночную ликвидность в рамках пары рубль-юань, - считает Кен Чён, главный стратег по азиатским валютным рынкам в Mizuho Bank. - Что касается участников рынка, если бы коридор был оставлен на уровне 5%, было бы сложно оценивать обменный курс”.

Относительная устойчивость юаня на фоне украинского кризиса породила разговоры о том, что китайская валюта может стать своего рода спасением. Сообщается также, что Пекин может задействовать свою международную платежную систему, основанную на юанях, чтобы смягчить удар, которые санкции наносят по российской экономике.

Среди самых жестких мер, которые западные страны ввели против России, исключение основных финансовых организаций страны от системы глобальных платежей SWIFT. Платежные системы Visa, Mastercard и American Express также заявили, что собираются приостановить свою деятельность в России.

После введения западных санкций китайские государственные СМИ писали о том, что у страны появилась возможность расширить использование собственной системы трансграничных платежей, составив тем самым конкуренцию SWIFT. Российские банки предоставили возможность выпуска кобейджинговых карт, привязанных как к российской системе международных платежей МИР, так и к китайской UnionPay.

Китайский экономист из европейского банка в Гонконге уверен, что расширение торгового диапазона обеспечит большую гибкость обменного курса. В результате китайские финансовые учреждения смогут платить за российскую нефть в рублях, конвертируя юани по более выгодному курсу. ”Пять процентов - неплохой диапазон, но в отношении развивающихся рынков в странах, переживающих кризис, совершенно очевидна необходимость его расширять”, - говорит экономист.