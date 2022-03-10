Литва возобновила выдачу гражданам России транзитных виз

10 мар. 20:06

Генконсульство Литвы в Калининграде возобновляет выдачу упрощенных транзитных документов (УТД) для граждан России, которые через европейскую страну едут в Калининградскую область.

"Граждане РФ, желающие подать документы на получение УТД, должны зарегистрироваться заранее по телефону +74012 95 94 84 в рабочие дни с 8:00 до 12:00", - сообщается на официальном сайте генконкульства.

Консульский сбор составляет 5 евро, оплатить его можно наличными или банковским переводом. Заявление о выдаче УТД заполняется в электронном виде на сайте посольства Литвы в России.

УТД позволяет в течение 24 часов пересекать Литву на личном автомобиле при наличии загранпаспорта. В начале 2021 года выдача УТД прекратилась из-за пандемии.