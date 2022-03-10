СМИ: Шредер встретится с Путиным по просьбе Украины

10 мар. 19:59

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным по просьбе Украины.

По данным издания Welt, украинское правительство "попросило Шредера о посредничестве". В свою очередь, европейская газета Politico, ссылаясь на источник, сообщила что украинская сторона хочет понять, "сможет ли Шредер построить мост для диалога с президентом России".

Напомним, ранее Politico написала, ссылаясь на источники, что экс-канцлер ФРГ прибыл в Москву, чтобы провести встречу с Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине.