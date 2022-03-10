Столичное метро расширяет диапазон оплаты проезда

10 мар. 19:44

Уже этим летом все турникеты Москвы смогут принимать оплату банковскими картами. Об этом сообщили в московском городском Департаменте транспорта.

"Уже летом оборудуем все турникеты метро для приема банковских карт. Также подключим и все турникеты на МЦК", - сообщил заммэра города Максим Ликсутов.

Новые турникеты позволяют оплатить проезд в метро с помощью транспортной и социальной карт, а также билета "Единый". В скором времени сделать это можно будет также с помощью банковских карт, для чего в обновленных турникетах будет внедрен так называемый "контроллер зон проходов" - это "голова" турникета, к которой прикладывают билет, банковскую, социальную или транспортную карты, передает "Интерфакс".