Группа "Аквариум" приостановила концертную деятельность 

10 мар. 19:33

Лидер российской рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков в социальной сети "ВКонтакте" объявил о временной приостановке концертной деятельности.

Он заявил, что не намерен выступать в ближайшее время. "По вполне понятным причинам все концерты "Аквариума" отменены до лучших времен", - говорится в сообщении.

Ранее о приостановке концертной деятельности из-за ситуации на Украине ранее сообщала группа "Мумий Тролль". "Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Музыка сорвалась", - сказано в публикации участников группы.