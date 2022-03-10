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Группа "Аквариум" приостановила концертную деятельность 

Группа &quot;Аквариум&quot; приостановила концертную деятельность 

Лидер российской рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков в социальной сети "ВКонтакте" объявил о временной приостановке концертной деятельности.

Он заявил, что не намерен выступать в ближайшее время. "По вполне понятным причинам все концерты "Аквариума" отменены до лучших времен", - говорится в сообщении. 

Ранее о приостановке концертной деятельности из-за ситуации на Украине ранее сообщала группа "Мумий Тролль". "Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Музыка сорвалась", - сказано в публикации участников группы.

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