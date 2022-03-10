Центробанк ограничил выдачу валюты для ИП и юридических лиц

10 мар. 19:25

С 10 марта до 10 сентября индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся резидентами России, смогут получить наличными до $5 тыс на зарубежные командировки, говорится в сообщении Центробанка.

"Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица резиденты и индивидуальные предприниматели резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс. и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена", - пояснили в ЦБ.

ИП и юрлица, не являющиеся резидентами, в период действия временного порядка операций с наличной валютой не смогут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро, предупреждает регулятор.

Других иностранных валют новые ограничения не коснутся.

Ранее ЦБ ввел особый порядок операций с наличной валютой для физлиц - с 9 марта граждане могут снять со своих счетов до $10 тыс в иностранной валюте. Продажа гражданам наличной иностранной валюты запрещена на полгода.