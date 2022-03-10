Sony Music и Warner Music Group покидают Россию

10 мар. 18:55

Крупнейшие в мире звукозаписывающие компании Sony Music и Warner Music Group объявили о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине.

"Мы приостановили операции в России и продолжим оказывать поддержку в оказании гуманитарной помощи нуждающимся", - говорится в заявлении Sony Music Group.

В компании отметили, что ее сотрудники продолжат получать зарплату в течение неопределенного времени. Ситуация с артистами в настоящее время обсуждается.

Warner Music Group также приостанавливает деятельность в России, включая инвестиции и разработку проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов. "Мы будем продолжать выполнять наши обязательства перед людьми, артистами и авторами песен, насколько это возможно", - заверили в компании.