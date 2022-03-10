Путин: Россия не собирается ни от кого закрываться

10 мар. 19:07

Россия не намерена ни от кого закрываться и готова работать с иностранными партнерами, заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят", - сказал президент.

Путин добавил, что права иностранных инвесторов, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены. "В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду", - указал он.

Также российский лидер потребовал решительных действий в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками. "Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно", - отметил Путин.