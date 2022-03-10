Египет на три месяца запрещает экспорт зерновых, бобовых и муки

10 мар. 18:42

Власти Египта в четверг сообщили о приостановке на три месяца экспорта муки, зерновых изделий и бобовых.

Глава министерства промышленности и торговли Египта Невин Гамии уточнила, что запрет вступает в силу с 11 марта и распространяется на зерновые и макаронные изделия, бобовые, включая горох и чечевицу.

Министр отметила, что пока страна не пострадал от украинско-российского кризиса, у Египта есть стратегические запасы продовольствия.

"Однако торговый обмен с Россией и Украиной будет зависеть от текущих изменений, вызванных проведением военной операции", - заявила Гамии.

Главы правительства Египта Мустафа Мадбули сообщил, что негативные последствия российско-украинского кризиса уже начали отражаться на всем мире, включая Египет. Он призвал население рационализировать потребление и не хранить товары, однако за последние несколько дней в стране выросли цены на хлеб и ряд других основных продуктов питания.

Ранее Египет приостанавливал экспорт жизненно важных для страны продуктов питания в связи с пандемией коронавируса. Россия и Украина являются одними из основных экспортеров в Египет.