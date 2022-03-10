Мишустин назвал три главные задачи России в условиях санкций

10 мар. 18:29

К главным задачам российских властей в условиях новых санкций Запада премьер-министр РФ Михаил Мишустин отнес защиту внутреннего рынка, решение проблем с логистикой и сохранение занятости населения.

"В качестве главных задач мы определили защиту внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий через ликвидацию нарушений логистических и производственных цепочек и, конечно, сохранение занятости", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в четверг.

По словам Мишустина, важно помочь людям и бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям. Правительство проводит работу по повышению устойчивости экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления.

"С привлечением представителей бизнеса, объединений экспертного сообщества практически в круглосуточном режиме и без выходных ведется мониторинг ситуации, прорабатываются шаги по защите наиболее уязвимых сфер", - рассказал премьер.