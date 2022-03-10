Выставка «Чукотка. Точка отсчёта» открылась в Музее Востока

10 мар. 18:12

В Государственном музее Востока открылась выставка «Чукотка. Точка отсчёта». На экспозиции представлено 70 работ фотохудожника Иды Таубе и 30 произведений чукотского искусства из ее коллекции. Фотографии, представленные на выставке – живописные, динамичные, наполненные глубоким внутренним содержанием, – это попытка создать художественные образы, которые помогают нам понять самобытность народов Чукотки, призывают относиться с уважением к многовековым традициям оленеводов и морских арктических зверобоев.