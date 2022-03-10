ЕС обсуждает программу по поддержке своей экономики из-за ситуации на Украине

10 мар. 17:52

Еврокомиссия (ЕК) и страны-члены Европейского союза обсуждают принятие антикризисной программы по поддержке экономики сообщества. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ЕК.

Проект предложения о временной антикризисной программе государственной помощи для поддержки экономики Евросоюза в контексте военной действий России на Украине был направлен сегодня Еврокомиссией государствам-членам ЕС.

В частности, в программе предусмотрена временная поддержка ликвидности всех компаний, пострадавших в результате кризиса на Украине, и помощь в покрытии дополнительных расходов из-за высоких цен на газ и электроэнергию.

При этом в ЕК подчеркнули, что субъекты, подпадающие под санкции и контролируемые Россией, будут исключены из сферы действия этих мер, передает ТАСС.